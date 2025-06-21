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Зеленский все еще не принял решение о поездке на саммит НАТО

Ведомости

Возможная поездка президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО не зависит от его встречи с президентом США Дональдом Трампом, политик вовсе не уверен, что посетит мероприятие. Слова Зеленского приводит «Интерфакс-Украина».

«Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика», – заявил он журналистам.

Зеленский добавил, что решит вопрос по своему участию в саммите «накануне» мероприятия. При этом он анонсировал проведение нескольких встреч и подтвердил, что у него есть «соответствующие приглашения» от короля и премьер-министра Нидерландов.

После саммита G7 в Канаде некоторые украинские чиновники заявили, что сейчас они не уверены, стоит ли Зеленскому посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе. Нет никаких гарантий, что там будет Трамп, цитировала их слова газета The Guardian.

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее заявил, что для осуществления планов расширения военных возможностей альянса его членам «нужно значительно повысить свои оборонные расходы». Он сообщил, что внес предложение увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г., оно будет рассмотрено на саммите.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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