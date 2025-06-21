Зеленский все еще не принял решение о поездке на саммит НАТО

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее заявил, что для осуществления планов расширения военных возможностей альянса его членам «нужно значительно повысить свои оборонные расходы». Он сообщил, что внес предложение увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г., оно будет рассмотрено на саммите.