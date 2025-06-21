Зеленский все еще не принял решение о поездке на саммит НАТО
Возможная поездка президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО не зависит от его встречи с президентом США Дональдом Трампом, политик вовсе не уверен, что посетит мероприятие. Слова Зеленского приводит «Интерфакс-Украина».
«Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика», – заявил он журналистам.
Зеленский добавил, что решит вопрос по своему участию в саммите «накануне» мероприятия. При этом он анонсировал проведение нескольких встреч и подтвердил, что у него есть «соответствующие приглашения» от короля и премьер-министра Нидерландов.
После саммита G7 в Канаде некоторые украинские чиновники заявили, что сейчас они не уверены, стоит ли Зеленскому посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе. Нет никаких гарантий, что там будет Трамп, цитировала их слова газета The Guardian.
Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее заявил, что для осуществления планов расширения военных возможностей альянса его членам «нужно значительно повысить свои оборонные расходы». Он сообщил, что внес предложение увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г., оно будет рассмотрено на саммите.