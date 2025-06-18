The Guardian: Зеленский выглядел расстроенным на саммите G7

Украинские дипломаты были разочарованы, а в некоторых случаях и озлоблены после того, как Зеленский пролетел 8000 км до конференции G7 в Канаде только для того, чтобы узнать, что президент США вернулся домой накануне их встречи. В качестве еще одного удара по Киеву США наложили вето на совместное заявление по Украине, принятое на саммите, на том основании, что формулировка была слишком антироссийской и могла поставить под угрозу переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.