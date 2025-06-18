The Guardian: Зеленский выглядел расстроенным на саммите G7
Президент Украины Владимир Зеленский выглядел подавленным на саммите G7 в Канаде после того, как не состоялась его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет британское издание The Guardian.
Во время беседы с канадским премьер-министром Джастином Трюдо украинский лидер заявил о необходимости поддержки союзников для сохранения боеспособности украинских военных до завершения мирного процесса. Зеленский также заявил о готовности Киева к немедленному прекращению огня.
Украинские дипломаты были разочарованы, а в некоторых случаях и озлоблены после того, как Зеленский пролетел 8000 км до конференции G7 в Канаде только для того, чтобы узнать, что президент США вернулся домой накануне их встречи. В качестве еще одного удара по Киеву США наложили вето на совместное заявление по Украине, принятое на саммите, на том основании, что формулировка была слишком антироссийской и могла поставить под угрозу переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Некоторые украинские чиновники заявили, что сейчас они не уверены, стоит ли Зеленскому посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе, поскольку нет никаких гарантий, что там будет Трамп.
Трамп 17 июня выразил намерение вернуться домой в первый же день саммита лидеров группы G7 в канадском Кананаскисе. По его словам, это необходимо для способствования стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где с 13 июня, после начала израильской воздушной операции «Восстающий лев», продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана. При этом Трамп опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что президент США покинул саммит ради перемирия. Немецкое издание Berliner Zeitung заявило, что отмена встречи Трампа и Зеленского в рамках саммита G7 в Канаде стала болезненным ударом для Киева. Это свидетельствует о том, что для американской стороны украинский конфликт отошел на второй план.