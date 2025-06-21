Axios: Трамп и Эрдоган тайно пытались организовать встречу США и Ирана
Президент США Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган тайно пытались организовать встречу американских и иранских высокопоставленных официальных лиц. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.
Собеседники портала рассказали, что Эрдоган позвонил Трампу 16 июня во время встречи с лидерами G7 в Канаде. Президент Турции предложил провести в Стамбуле встречу между официальными лицами США и Ирана для обсуждения дипломатического решения конфликта. Трамп согласился и выразил готовность отправить вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпредставителя США Стива Уиткоффа или лично отправиться в Турцию для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом для заключения сделки.
По словам неназванных американских чиновников, попытка провалилась в связи с тем, что не получилось связаться с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, который должен был дать одобрение на проведение встречи. Он скрывается из-за опасений возможного покушения со стороны Израиля. В результате Турция сообщила США об отмене встречи.
19 июня Reuters писало, что Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз говорили по телефону с эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По данным источников агентства, Аракчи объявил, что исламская республика не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары по ее территории. Он считает необходимым, чтобы Вашингтон оказал давление на еврейское государство, тогда Тегеран «может проявить гибкость в ядерном вопросе».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила продолжение контактов между США и Ираном. Она напомнила, что стороны провели шесть раундов переговоров.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Израильская армия в этот день ударила по иранским ядерным объектам и нейтрализовала несколько высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран обстрелял Тель-Авив с помощью ракет и беспилотников. Боевые действия продолжаются.