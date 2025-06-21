Axios: Трамп и Эрдоган тайно пытались организовать встречу США и Ирана

19 июня Reuters писало, что Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз говорили по телефону с эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По данным источников агентства, Аракчи объявил, что исламская республика не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары по ее территории. Он считает необходимым, чтобы Вашингтон оказал давление на еврейское государство, тогда Тегеран «может проявить гибкость в ядерном вопросе».