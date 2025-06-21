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Axios: Трамп и Эрдоган тайно пытались организовать встречу США и Ирана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган тайно пытались организовать встречу американских и иранских высокопоставленных официальных лиц. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Собеседники портала рассказали, что Эрдоган позвонил Трампу 16 июня во время встречи с лидерами G7 в Канаде. Президент Турции предложил провести в Стамбуле встречу между официальными лицами США и Ирана для обсуждения дипломатического решения конфликта. Трамп согласился и выразил готовность отправить вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпредставителя США Стива Уиткоффа или лично отправиться в Турцию для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом для заключения сделки.

По словам неназванных американских чиновников, попытка провалилась в связи с тем, что не получилось связаться с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, который должен был дать одобрение на проведение встречи. Он скрывается из-за опасений возможного покушения со стороны Израиля. В результате Турция сообщила США об отмене встречи.

19 июня Reuters писало, что Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз говорили по телефону с эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По данным источников агентства, Аракчи объявил, что исламская республика не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары по ее территории. Он считает необходимым, чтобы Вашингтон оказал давление на еврейское государство, тогда Тегеран «может проявить гибкость в ядерном вопросе».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила продолжение контактов между США и Ираном. Она напомнила, что стороны провели шесть раундов переговоров.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Израильская армия в этот день ударила по иранским ядерным объектам и нейтрализовала несколько высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран обстрелял Тель-Авив с помощью ракет и беспилотников. Боевые действия продолжаются.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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