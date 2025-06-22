В иранском Бушере рядом с атомной станцией прозвучала серия взрывов
Рядом расположена единственная действующая на территории Ирана атомная электростанция. Подробности агентство пока не приводит.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал, что удары США не затронули часть территории Ирана, где расположена АЭС «Бушер». По его словам, Россия следит за ситуацией вокруг АЭС, в случае угрозы для российского персонала готова его немедленно эвакуировать.
Во время Петербургского международного экономического форума Лихачев говорил, что удар по иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер» может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем.
В ночь на 22 июня США официально вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном, совершив атаку по трем иранским ядерным объектам – в Фордо, Натанзе и Исфахане.