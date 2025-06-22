В иранском Бушере рядом с атомной станцией прозвучала серия взрывов

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал, что удары США не затронули часть территории Ирана, где расположена АЭС «Бушер». По его словам, Россия следит за ситуацией вокруг АЭС, в случае угрозы для российского персонала готова его немедленно эвакуировать.