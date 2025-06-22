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В иранском Бушере рядом с атомной станцией прозвучала серия взрывов

Ведомости

В иранском Бушере прозвучала серия взрывов, сообщило агентство Nour News.

Рядом расположена единственная действующая на территории Ирана атомная электростанция. Подробности агентство пока не приводит.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал, что удары США не затронули часть территории Ирана, где расположена АЭС «Бушер». По его словам, Россия следит за ситуацией вокруг АЭС, в случае угрозы для российского персонала готова его немедленно эвакуировать.

Во время Петербургского международного экономического форума Лихачев говорил, что удар по иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер» может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем.

В ночь на 22 июня США официально вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном, совершив атаку по трем иранским ядерным объектам – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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