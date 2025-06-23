NYT: при атаке на Иран США использовали отвлекающий маневр

Вашингтон использовал отвлекающий маневр при атаке на ядерные объекты Ирана, выпустив из Миссури две группы бомбардировщиков B-2 примерно в одно и то же время. Одна из них, с включенными транспондерами, направилась на запад, в сторону Гуама, а другая, из семи бомбардировщиков с полной загрузкой бомб и выключенными транспондерами, – на восток, в сторону Ирана, сообщает The New York Times.