NYT: при атаке на Иран США использовали отвлекающий маневр
Вашингтон использовал отвлекающий маневр при атаке на ядерные объекты Ирана, выпустив из Миссури две группы бомбардировщиков B-2 примерно в одно и то же время. Одна из них, с включенными транспондерами, направилась на запад, в сторону Гуама, а другая, из семи бомбардировщиков с полной загрузкой бомб и выключенными транспондерами, – на восток, в сторону Ирана, сообщает The New York Times.
По данным издания, план атаки был практически готов на момент заявления президента США Дональда Трампа 19 июня о о возможном нанесении удара по Ирану.
«Самолеты-заправщики и истребители были переброшены на позиции, и военные работали над обеспечением дополнительной защиты американских войск, дислоцированных в регионе», – говорится в материале.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент и его команда «успешно провели одну из самых сложных и исторических военных операций всех времен» в отношении ядерных объектов Ирана. По ее словам, «многие президенты говорили об этом, но только у президента Трампа хватило смелости сделать это».
22 июня Вашингтон официально вступил в конфликт на Ближнем Востоке, атаковав три основных ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Россия и Китай осудили нападение. Трамп заявил, что ядерные объекты в Иране были уничтожены.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США должны получить ответ на их атаку против Исламской Республики.