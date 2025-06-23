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NYT: при атаке на Иран США использовали отвлекающий маневр

Ведомости

Вашингтон использовал отвлекающий маневр при атаке на ядерные объекты Ирана, выпустив из Миссури две группы бомбардировщиков B-2 примерно в одно и то же время. Одна из них, с включенными транспондерами, направилась на запад, в сторону Гуама, а другая, из семи бомбардировщиков с полной загрузкой бомб и выключенными транспондерами, – на восток, в сторону Ирана, сообщает The New York Times.

По данным издания, план атаки был практически готов на момент заявления президента США Дональда Трампа 19 июня о о возможном нанесении удара по Ирану.

«Самолеты-заправщики и истребители были переброшены на позиции, и военные работали над обеспечением дополнительной защиты американских войск, дислоцированных в регионе», – говорится в материале.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент и его команда «успешно провели одну из самых сложных и исторических военных операций всех времен» в отношении ядерных объектов Ирана. По ее словам, «многие президенты говорили об этом, но только у президента Трампа хватило смелости сделать это».

22 июня Вашингтон официально вступил в конфликт на Ближнем Востоке, атаковав три основных ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Россия и Китай осудили нападение. Трамп заявил, что ядерные объекты в Иране были уничтожены.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США должны получить ответ на их атаку против Исламской Республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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