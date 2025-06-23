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NBC: Трамп на саммите G7 получил от Ирана послание с угрозой терроризма

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Президент США Дональд Трамп на саммите G7 получил послание от Ирана, в котором говорилось об угрозе активации спящих ячеек в стране для совершения террористических атак в случае, если Вашингтон начнет бомбардировку Тегерана. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, предупреждение Трампу передали через посредников во время саммита в Канаде.

17 июня Трамп принял решение о досрочном отъезде в США в первый же день саммита лидеров группы G7 в канадском Кананаскисе. Он пояснил, что это необходимо для способствования стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где с 13 июня продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана. Американский лидер при этом опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Трамп покинул саммит ради перемирия.

22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана. Американские военные при помощи тяжелых бомбардировщиков ударили по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Министр обороны США Пит Хегсет заявил об уничтожении ядерной программы Тегерана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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