NBC: Трамп на саммите G7 получил от Ирана послание с угрозой терроризма

17 июня Трамп принял решение о досрочном отъезде в США в первый же день саммита лидеров группы G7 в канадском Кананаскисе. Он пояснил, что это необходимо для способствования стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где с 13 июня продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана. Американский лидер при этом опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Трамп покинул саммит ради перемирия.