NBC: Трамп на саммите G7 получил от Ирана послание с угрозой терроризма
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 получил послание от Ирана, в котором говорилось об угрозе активации спящих ячеек в стране для совершения террористических атак в случае, если Вашингтон начнет бомбардировку Тегерана. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.
По словам собеседников телеканала, предупреждение Трампу передали через посредников во время саммита в Канаде.
17 июня Трамп принял решение о досрочном отъезде в США в первый же день саммита лидеров группы G7 в канадском Кананаскисе. Он пояснил, что это необходимо для способствования стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где с 13 июня продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана. Американский лидер при этом опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Трамп покинул саммит ради перемирия.
22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана. Американские военные при помощи тяжелых бомбардировщиков ударили по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Министр обороны США Пит Хегсет заявил об уничтожении ядерной программы Тегерана.