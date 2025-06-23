Белоусов: 13 000 выпускников военных вузов пополнят ряды ВС России в 2025 году
Более 13 000 выпускников военных вузов пополнят ряды Вооруженных сил России в 2025 г. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с молодыми офицерами в Кремле.
По его словам, обучение проходило в 39 военных учебных заведениях страны. Глава Минобороны подчеркнул, что обновление офицерского состава является важным шагом в подготовке армии к современным вызовам и задачам. А высокоточное оружие и новые методы ведения боевых действий требуют высочайшего уровня профессионализма и постоянного совершенствования навыков.
Министр добавил, что современные условия диктуют необходимость освоения новых компетенций, включая области, которые ранее не были характерны для военного дела.
«Офицерский корпус должен непрерывно совершенствовать свои знания и умения», – пояснил глава Минобороны.
Президент России Владимир Путин, выступая перед выпускниками военных и силовых вузов, подчеркнул, что страна сегодня сражается за свое будущее. По его словам, международная обстановка продолжает меняться, а западные политики все еще стремятся к стратегическому поражению России. В этой связи глава государства пообещал принимать адекватные меры для укрепления обороноспособности страны и ее союзников, а также для дальнейшего развития Вооруженных сил.