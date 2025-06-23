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Белоусов: 13 000 выпускников военных вузов пополнят ряды ВС России в 2025 году

Ведомости

Более 13 000 выпускников военных вузов пополнят ряды Вооруженных сил России в 2025 г. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с молодыми офицерами в Кремле.

По его словам, обучение проходило в 39 военных учебных заведениях страны. Глава Минобороны подчеркнул, что обновление офицерского состава является важным шагом в подготовке армии к современным вызовам и задачам. А высокоточное оружие и новые методы ведения боевых действий требуют высочайшего уровня профессионализма и постоянного совершенствования навыков.

Министр добавил, что современные условия диктуют необходимость освоения новых компетенций, включая области, которые ранее не были характерны для военного дела.

«Офицерский корпус должен непрерывно совершенствовать свои знания и умения», – пояснил глава Минобороны.

Президент России Владимир Путин, выступая перед выпускниками военных и силовых вузов, подчеркнул, что страна сегодня сражается за свое будущее. По его словам, международная обстановка продолжает меняться, а западные политики все еще стремятся к стратегическому поражению России. В этой связи глава государства пообещал принимать адекватные меры для укрепления обороноспособности страны и ее союзников, а также для дальнейшего развития Вооруженных сил.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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