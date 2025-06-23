Белоусов: 13 000 выпускников военных вузов пополнят ряды ВС России в 2025 году

Президент России Владимир Путин, выступая перед выпускниками военных и силовых вузов, подчеркнул, что страна сегодня сражается за свое будущее. По его словам, международная обстановка продолжает меняться, а западные политики все еще стремятся к стратегическому поражению России. В этой связи глава государства пообещал принимать адекватные меры для укрепления обороноспособности страны и ее союзников, а также для дальнейшего развития Вооруженных сил.