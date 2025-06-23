Рябков: раскрывать содержание контактов России и Ирана было бы безответственно
Россия и Иран взаимодействуют по многим направлениям. Раскрывать содержание контактов двух стран было бы безответственно. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, запрашивал ли Иран военную помощь у России, на полях XI Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».
Он также подчеркнул, что стратегическое партнерство Москвы и Тегерана нерушимо. По мнению российского МИДа, Иран действует в рамках самообороны.
«Это абсолютно легитимная и правильная подача», – добавил Рябков.
В ходе того же мероприятия Рябков назвал основанием для происходящего в отношении Ирана «безответственные политики Израиля и США». По его словам, тревожно, что удары по иранским ядерным объектам нанесла страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН и депозитарием Договора о нераспространении ядерного оружия. Рябков уточнил, что Россия работает в тесном контакте с Ираном, инициировано рассмотрение в ООН проекта соответствующей резолюции Совбеза.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня. Это произошло после атаки Израиля на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к боевым действиям присоединились США. Американские силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи назвал удары по исламской республике неспровоцированной агрессией, не имеющей оправдания.