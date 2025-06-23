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Рябков: раскрывать содержание контактов России и Ирана было бы безответственно

Ведомости

Россия и Иран взаимодействуют по многим направлениям. Раскрывать содержание контактов двух стран было бы безответственно. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, запрашивал ли Иран военную помощь у России, на полях XI Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». 

Он также подчеркнул, что стратегическое партнерство Москвы и Тегерана нерушимо. По мнению российского МИДа, Иран действует в рамках самообороны. 

«Это абсолютно легитимная и правильная подача», – добавил Рябков.

В ходе того же мероприятия Рябков назвал основанием для происходящего в отношении Ирана «безответственные политики Израиля и США». По его словам, тревожно, что удары по иранским ядерным объектам нанесла страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН и депозитарием Договора о нераспространении ядерного оружия. Рябков уточнил, что Россия работает в тесном контакте с Ираном, инициировано рассмотрение в ООН проекта соответствующей резолюции Совбеза.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня. Это произошло после атаки Израиля на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к боевым действиям присоединились США. Американские силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи назвал удары по исламской республике неспровоцированной агрессией, не имеющей оправдания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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