Рябков: раскрывать содержание контактов России и Ирана было бы безответственно

В ходе того же мероприятия Рябков назвал основанием для происходящего в отношении Ирана «безответственные политики Израиля и США». По его словам, тревожно, что удары по иранским ядерным объектам нанесла страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН и депозитарием Договора о нераспространении ядерного оружия. Рябков уточнил, что Россия работает в тесном контакте с Ираном, инициировано рассмотрение в ООН проекта соответствующей резолюции Совбеза.