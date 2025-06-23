Sana: спецслужбы Сирии задержали организаторов теракта в церкви Дамаска

22 июня в церкви Святого Ильи в районе Дувейла в Дамаске произошел взрыв во время службы. По вине террориста-смертника погибли 22 человек, несколько десятков пострадали. Тогда The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) писало, что «это первая подобная атака в Сирии за последние годы». В МИД России осудили этот террористический акт. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает настрой властей Сирии на проведение расследования обстоятельств произошедшего.