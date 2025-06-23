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Sana: спецслужбы Сирии задержали организаторов теракта в церкви Дамаска

Ведомости

Сотрудники служб безопасности Сирии задержали организатора группировки и пятерых ее участников, которые устроили теракт в церкви в Дамаске, сообщило агентство Sana со ссылкой на источник из службы разведки. Двое террористов были убиты.

«В ходе рейда было изъято большое количество оружия и боеприпасов, а также жилеты со взрывчаткой и мины. Был обнаружен заминированный мотоцикл, подготовленный к подрыву», – передает издание в материале.

22 июня в церкви Святого Ильи в районе Дувейла в Дамаске произошел взрыв во время службы. По вине террориста-смертника погибли 22 человек, несколько десятков пострадали. Тогда The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) писало, что «это первая подобная атака в Сирии за последние годы». В МИД России осудили этот террористический акт. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает настрой властей Сирии на проведение расследования обстоятельств произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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