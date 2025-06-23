Sana: спецслужбы Сирии задержали организаторов теракта в церкви Дамаска
Сотрудники служб безопасности Сирии задержали организатора группировки и пятерых ее участников, которые устроили теракт в церкви в Дамаске, сообщило агентство Sana со ссылкой на источник из службы разведки. Двое террористов были убиты.
«В ходе рейда было изъято большое количество оружия и боеприпасов, а также жилеты со взрывчаткой и мины. Был обнаружен заминированный мотоцикл, подготовленный к подрыву», – передает издание в материале.
22 июня в церкви Святого Ильи в районе Дувейла в Дамаске произошел взрыв во время службы. По вине террориста-смертника погибли 22 человек, несколько десятков пострадали. Тогда The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) писало, что «это первая подобная атака в Сирии за последние годы». В МИД России осудили этот террористический акт. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает настрой властей Сирии на проведение расследования обстоятельств произошедшего.