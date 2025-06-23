МИД РФ осудил теракт в церкви на юго-западе Сирии

Вечером 22 июня на воскресной службе в церкви Святого Ильи в Дамаске произошел теракт. В результате теракта погибли 22 человека, еще десятки получили ранения. По предварительным данным, нападение совершил террорист-смертник. В МВД республики сообщили, что сначала он открыл огонь по прихожанам, а затем взорвал себя. Губернатор провинции Дамаск Амер аш-Шейх заверил, что власти расследуют инцидент. По предварительной оценке МВД Сирии, нападавший был связан с «Исламским государством» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).