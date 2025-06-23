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МИД РФ осудил теракт в церкви на юго-западе Сирии

В результате нападения погибли 22 человека, еще десятки пострадали
София Векслер
АР
АР

Россия осуждает террористический акт, произошедший во время воскресного богослужения в церкви Святого Ильи в районе Дувейла (Дамаск, юго-запад Сирии). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова принесла соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Официальный представитель МИДа выразила солидарность с сирийским народом перед лицом этого преступления. По ее словам, Россия поддерживает настрой властей Сирии на проведение расследования обстоятельств произошедшего. Дипломат выразила надежду, что организаторы теракта понесут заслуженное наказание.

«Считаем крайне важным в условиях «переходного периода» в САР уделять особое внимание вопросам укрепления национального согласия, решительно пресекать любые попытки террористов разжечь межконфессиональную рознь и посеять смуту в сирийском обществе», – подчеркнула она.

Официальный представитель МИДа подтвердила позицию России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также готовность оказывать содействие долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в арабской республике.

Вечером 22 июня на воскресной службе в церкви Святого Ильи в Дамаске произошел теракт. В результате теракта погибли 22 человека, еще десятки получили ранения. По предварительным данным, нападение совершил террорист-смертник. В МВД республики сообщили, что сначала он открыл огонь по прихожанам, а затем взорвал себя. Губернатор провинции Дамаск Амер аш-Шейх заверил, что власти расследуют инцидент. По предварительной оценке МВД Сирии, нападавший был связан с «Исламским государством» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл от Русской Православной Церкви принес соболезнования главе Антиохийской православной церкви патриарху Иоанну X в связи с терактом в Дамаске. Он выразил надежду, что будет сделано все возможное, чтобы организаторы преступления не ушли от ответственности.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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