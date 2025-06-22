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Что известно о теракте в церкви на юго-западе Сирии

По предварительной информации, взрыв устроил террорист-смертник во время службы
Максим Цуланов
Firas Makdesi / Reuters
Firas Makdesi / Reuters

Вечером 22 июня на воскресной службе в церкви Святого Ильи в районе Дувейла (Дамаск, юго-запад Сирии) произошел теракт. Предварительно, его совершил террорист-смертник, который может быть связан с группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). СМИ сообщили о порядка 30 погибших, власти – о девяти жертвах. 

Хронология событий

Изначально СМИ сообщали о взрыве в церкви Святого Ильи в результате теракта. Агентство Sana передавало о прибытии скорой медицинской помощи к месту взрыва, откуда выносили раненых. В сети появились видеоролики, на которых видны последствия взрыва и тела погибших.

Силовики прибыли на место и оцепили всю территорию вокруг церкви. Позже в МВД республики заявили, что сначала террорист открыл огонь по прихожанам, а затем взорвал себя. 

Число погибших и пострадавших

The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) со ссылкой на власти провинции Дамаск сообщило о 30 погибших. Телеканал SyriaTV сообщил, что жертвами теракта стали более 20 человек.

Al Hadath позже сообщил, что количество жертв теракта составляет 13 человек, пострадавших – около 50. Агентство Sana со ссылкой на минздрав Сирии передавало, что погибли девять мирных жителей, 13 получили ранения.

Заявления властей

МВД сообщило, что террорист может быть связан с группировкой ИГ. Власти расследуют инцидент, заверил губернатор провинции Дамаск Амер аш-Шейх.

«Такие действия не помешают сирийскому государству продолжать путь стабильности и развития. Мы заверяем всех, что соответствующие службы безопасности работают, используя все средства, чтобы раскрыть обстоятельства инцидента и наказать виновных», – объявил он (цитата по Sana).

От этого нападения выигрывают партии, которые не хотят стабильности в Сирии, написал в X министр культуры страны Мухаммед Яссин Салех: «Те самые партии, которые больше всего пострадали от падения прежнего режима [Башара Асада]».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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