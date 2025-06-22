Что известно о теракте в церкви на юго-западе Сирии

Что известно о теракте в церкви на юго-западе СирииПо предварительной информации, взрыв устроил террорист-смертник во время службы
Вечером 22 июня на воскресной службе в церкви Святого Ильи в районе Дувейла (Дамаск, юго-запад Сирии) произошел теракт. Предварительно, его совершил террорист-смертник, который может быть связан с группировкой «Исламское государство»
Хронология событий
Изначально СМИ сообщали о взрыве в церкви Святого Ильи в результате теракта. Агентство Sana передавало о прибытии скорой медицинской помощи к месту взрыва, откуда выносили раненых. В сети появились видеоролики, на которых видны последствия взрыва и тела погибших.
Силовики прибыли на место и оцепили всю территорию вокруг церкви. Позже в МВД республики заявили, что сначала террорист открыл огонь по прихожанам, а затем взорвал себя.
Число погибших и пострадавших
The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) со ссылкой на власти провинции Дамаск сообщило о 30 погибших. Телеканал SyriaTV сообщил, что жертвами теракта стали более 20 человек.
Al Hadath позже сообщил, что количество жертв теракта составляет 13 человек, пострадавших – около 50. Агентство Sana со ссылкой на минздрав Сирии передавало, что погибли девять мирных жителей, 13 получили ранения.
Заявления властей
МВД сообщило, что террорист может быть связан с группировкой ИГ. Власти расследуют инцидент, заверил губернатор провинции Дамаск Амер аш-Шейх.
«Такие действия не помешают сирийскому государству продолжать путь стабильности и развития. Мы заверяем всех, что соответствующие службы безопасности работают, используя все средства, чтобы раскрыть обстоятельства инцидента и наказать виновных», – объявил он (цитата по Sana).
От этого нападения выигрывают партии, которые не хотят стабильности в Сирии, написал в X министр культуры страны Мухаммед Яссин Салех: «Те самые партии, которые больше всего пострадали от падения прежнего режима [Башара Асада]».