Что известно о теракте в церкви на юго-западе Сирии

Вечером 22 июня на воскресной службе в церкви Святого Ильи в районе Дувейла (Дамаск, юго-запад Сирии) произошел теракт. Предварительно, его совершил террорист-смертник, который может быть связан с группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) . СМИ сообщили о порядка 30 погибших, власти – о девяти жертвах.