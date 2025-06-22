В Дамаске произошел теракт во время службы в церкви

В Дамаске произошел теракт во время службы в церквиПогибли по меньшей мере 30 человек
Террорист-смертник совершил взрыв в церкви в районе Дувейла в Дамаске (Сирия). Об этом сообщило The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
Организация со ссылкой на власти провинции Дамаск сообщает, что погибли около 30 человек. 22 июня в церкви проходило воскресное богослужение.
«Это первая подобная атака в Сирии за последние годы», – указывается в сообщении.
8 декабря 2024 г. в Сирии сменилась власть. После десятилетий правления семьи Асадов к власти пришла вооруженная сирийская оппозиция. Она объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент республики Башар Асад бежал из страны и получил политическое убежище в Москве.
В Сирии находятся российские военные базы в провинциях Латакия и Тартус, размещенные там еще при правлении Асада. В Кремле говорили, что Москва получила гарантии безопасности военных баз в арабской республике от новых властей.