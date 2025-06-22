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В Дамаске произошел теракт во время службы в церкви

Погибли по меньшей мере 30 человек
Ведомости

Террорист-смертник совершил взрыв в церкви в районе Дувейла в Дамаске (Сирия). Об этом сообщило The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Организация со ссылкой на власти провинции Дамаск сообщает, что погибли около 30 человек. 22 июня в церкви проходило воскресное богослужение.

«Это первая подобная атака в Сирии за последние годы», – указывается в сообщении.

8 декабря 2024 г. в Сирии сменилась власть. После десятилетий правления семьи Асадов к власти пришла вооруженная сирийская оппозиция. Она объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент республики Башар Асад бежал из страны и получил политическое убежище в Москве.

В Сирии находятся российские военные базы в провинциях Латакия и Тартус, размещенные там еще при правлении Асада. В Кремле говорили, что Москва получила гарантии безопасности военных баз в арабской республике от новых властей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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