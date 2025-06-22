В Дамаске произошел теракт во время службы в церкви

8 декабря 2024 г. в Сирии сменилась власть. После десятилетий правления семьи Асадов к власти пришла вооруженная сирийская оппозиция. Она объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент республики Башар Асад бежал из страны и получил политическое убежище в Москве.