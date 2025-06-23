ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
Средства противовоздушной обороны РФ (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как передает глава города, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщается.
В ночь на 23 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника. Наибольшее число дронов было сбито в Ростовской области – 14 единиц. Еще пять БПЛА российские военные ликвидировали в Волгоградской области и четыре – в Астраханской.