Силы ПВО сбили 23 украинских БПЛА над шестью регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников было сбито в Ростовской области – 14 единиц. Еще пять БПЛА российские военные ликвидировали в Волгоградской области и четыре – в Астраханской.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в Каменском районе после ночной атаки БПЛА началось возгорание на промышленном предприятии. Предварительно, никто из сотрудников предприятия не пострадал, уточнил он.
Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Волгограда. Об отмене меры пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил в 00:20 мск 23 июня. В период действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолет, летевший в Волгоград.