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Пашинян объявил о готовности плана национализации «Электросетей Армении»

Ведомости

План национализации ЗАО «Электросети Армении», принадлежащего арестованному бизнесмену, владельцу компании «Ташир групп» Самвелу Карапетяну, готов. Об этом объявил премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«План огосударствления ЗАО "Электрические сети Армении" готов. Очень скоро вступим в практический этап. Процессы произойдут в соответствии с законодательством Армении», – написал он.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении.  Сам бизнесмен не признает вину.

О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна стало известно 18 июня. Адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян говорила, что его обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. Днем ранее в доме предпринимателя прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.

Пашинян, в свою очередь, назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей. Тогда же он объявил, что пришло время национализировать ЗАО «Армянские электрические сети».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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