Пашинян объявил о готовности плана национализации «Электросетей Армении»
План национализации ЗАО «Электросети Армении», принадлежащего арестованному бизнесмену, владельцу компании «Ташир групп» Самвелу Карапетяну, готов. Об этом объявил премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в Facebook
«План огосударствления ЗАО "Электрические сети Армении" готов. Очень скоро вступим в практический этап. Процессы произойдут в соответствии с законодательством Армении», – написал он.
18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении. Сам бизнесмен не признает вину.
О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна стало известно 18 июня. Адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян говорила, что его обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. Днем ранее в доме предпринимателя прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.
Пашинян, в свою очередь, назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей. Тогда же он объявил, что пришло время национализировать ЗАО «Армянские электрические сети».