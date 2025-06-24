Пашинян объявил о готовности плана национализации «Электросетей Армении»

О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна стало известно 18 июня. Адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян говорила, что его обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. Днем ранее в доме предпринимателя прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.