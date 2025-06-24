Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности Армении
Российского бизнесмена, владельца «Ташир групп» Самвела Карапетяна перевели из уголовного-исполнительного учреждения «Армавир» в следственный изолятор Службы национальной безопасности Армении в Ереване. Об этом рассказала «РИА Новости» пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления минюста страны Нона Навикян.
18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении. Сам предприниматель вину не признает. Он назвал армянские суды несостоятельными.
О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна стало известно в этот же день. Его адвокат Лиана Гаспарян уточняла, что бизнесмена обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. 17 июня в доме Карапетяна прошли обыски, а ночью его вместе с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Карапетяна «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей. 24 июня Пашинян объявил о готовности плана национализации ЗАО «Электросети Армении», принадлежащего бизнесмену.