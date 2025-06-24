Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности Армении

О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна стало известно в этот же день. Его адвокат Лиана Гаспарян уточняла, что бизнесмена обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. 17 июня в доме Карапетяна прошли обыски, а ночью его вместе с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.