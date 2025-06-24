Нидерланды выделят Украине новый военный пакет на 175 млн евро
Исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 175 млн евро. Об этом он сообщил в соцсети Х.
По его словам, средства пойдут на поставку радиолокационных систем, беспилотных летательных аппаратов и дронов различного назначения.
Кроме того, Брекелманс заявил о заключении контрактов с украинскими производителями на выпуск 600 000 единиц беспилотной техники.
В мае Нидерланды отправили Украине последний F-16. Все 24 обещанных республике истребителя появились у Украины.