Нидерланды выделят Украине новый военный пакет на 175 млн евро

Исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 175 млн евро. Об этом он сообщил в соцсети Х.



По его словам, средства пойдут на поставку радиолокационных систем, беспилотных летательных аппаратов и дронов различного назначения.