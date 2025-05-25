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Нидерланды анонсировали поставку последней партии F-16 Киеву

Ведомости

Нидерланды на следующей неделе отправят Украине последний F-16, все 24 обещанных республике истребителя вскоре будут там, заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в эфире телепрограммы WNL Op Zondag.

Последняя партия истребителей отправится на Украине 26 мая, уточнил министр. 

«Мы также обучаем пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла создать современные вооруженные силы, соответствующие вооруженным силам стран-членов НАТО», – сказал он.

Брекелманс также заявил о необходимости продолжать поддерживать Киев и усилить давление на Москву в связи с ударами по Украине.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поступлении в страну нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров. В апреле в НАТО заявили, что дополнительные истребители-бомбардировщики готовятся к отправке на Украину, и подтвердили, что часть F-16 уже находится на территории страны и активно используется. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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