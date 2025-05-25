Нидерланды анонсировали поставку последней партии F-16 Киеву

20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поступлении в страну нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров. В апреле в НАТО заявили, что дополнительные истребители-бомбардировщики готовятся к отправке на Украину, и подтвердили, что часть F-16 уже находится на территории страны и активно используется.