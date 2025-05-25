Нидерланды анонсировали поставку последней партии F-16 Киеву
Нидерланды на следующей неделе отправят Украине последний F-16, все 24 обещанных республике истребителя вскоре будут там, заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в эфире телепрограммы WNL Op Zondag.
Последняя партия истребителей отправится на Украине 26 мая, уточнил министр.
«Мы также обучаем пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла создать современные вооруженные силы, соответствующие вооруженным силам стран-членов НАТО», – сказал он.
Брекелманс также заявил о необходимости продолжать поддерживать Киев и усилить давление на Москву в связи с ударами по Украине.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поступлении в страну нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров. В апреле в НАТО заявили, что дополнительные истребители-бомбардировщики готовятся к отправке на Украину, и подтвердили, что часть F-16 уже находится на территории страны и активно используется.