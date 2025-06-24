КСИР: убит командующий разведывательной службой «Басидж»
Генерал Мохаммад Таки Юсефванд, который командовал разведывательной службой «Басидж», ликвидирован в результате израильского ракетного удара по Тегерану, сообщила пресс-служба КСИР. Как отмечено в публикации, это произошло во время атаки 23 июня около полудня.
24 июня Израиль нанес последний удар по иранскому радару под Тегераном. На этом государство завершило свой ответ на нарушение режима прекращения огня, достигнутого в этот же день. Иран при этом отверг обвинения Израиля. До этой атаки удары были зафиксированы в окрестностях иранских городов Баболь и Бабольсер.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал конфликтующие страны за нарушение договоренностей. «По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они, черт возьми, не знают, что делают», – подчеркнул американский лидер. Он также призвал Израиль не наносить удары по Ирану, поскольку это будет серьезным нарушением перемирия.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня, когда Тель-Авив ударил по иранским ядерным объектам, ликвидировал нескольких военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожил аэропорт в Тебризе, а также завод по производству ракет. После этого страны начали обмениваться новыми обстрелами. 22 июня в военизированный конфликт вступили США, нарушив работу крупнейших ядерных комплексов Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Иран ударил по военным базам США в Катаре и Ираке, однако эти атаки удалось отразить.