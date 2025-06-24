КСИР: убит командующий разведывательной службой «Басидж»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал конфликтующие страны за нарушение договоренностей. «По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они, черт возьми, не знают, что делают», – подчеркнул американский лидер. Он также призвал Израиль не наносить удары по Ирану, поскольку это будет серьезным нарушением перемирия.