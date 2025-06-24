Израиль нанес последний удар по Ирану

Израиль нанес последний удар по ИрануЦАХАЛ завершает бомбежки по просьбе Трампа
Израиль нанес локальный удар по иранскому радару под Тегераном. Об этом сообщило армейское радио «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источник. Собеседник радио заявил, что на этом еврейское государство завершает свой ответ на нарушение режима прекращения огня.
«Мы атаковали иранский радар недалеко от Тегерана. Локальная и ограниченная атака. На этом Израиль завершает свой ответ на нарушение режима прекращения огня», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Утром 24 июня вступил в силу режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Практически сразу он был нарушен. Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на территорию еврейского государства. Иран отверг эти обвинения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные «мощные удары» по иранским объектам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль развернет свои самолеты и не будет атаковать Иран. Перемирие остается в силе. До этого американский лидер призвал еврейское государство не сбрасывать бомбы на Исламскую Республику, поскольку это будет серьезным нарушением перемирия. После этого ЦАХАЛ заявила, что собирается символически атаковать только одну цель. По просьбе Трампа не будет бомбить иранскую столицу вопреки первоначальному плану.