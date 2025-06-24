Израиль нанес последний удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль развернет свои самолеты и не будет атаковать Иран. Перемирие остается в силе. До этого американский лидер призвал еврейское государство не сбрасывать бомбы на Исламскую Республику, поскольку это будет серьезным нарушением перемирия. После этого ЦАХАЛ заявила, что собирается символически атаковать только одну цель. По просьбе Трампа не будет бомбить иранскую столицу вопреки первоначальному плану.