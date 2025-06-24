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Израиль нанес последний удар по Ирану

ЦАХАЛ завершает бомбежки по просьбе Трампа
Ведомости

Израиль нанес локальный удар по иранскому радару под Тегераном. Об этом сообщило армейское радио «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источник. Собеседник радио заявил, что на этом еврейское государство завершает свой ответ на нарушение режима прекращения огня.

«Мы атаковали иранский радар недалеко от Тегерана. Локальная и ограниченная атака. На этом Израиль завершает свой ответ на нарушение режима прекращения огня», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Также атакованы были окрестности иранских городов Баболь и Бабольсер.

Утром 24 июня вступил в силу режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Практически сразу он был нарушен. Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на территорию еврейского государства. Иран отверг эти обвинения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные «мощные удары» по иранским объектам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль развернет свои самолеты и не будет атаковать Иран. Перемирие остается в силе. До этого американский лидер призвал еврейское государство не сбрасывать бомбы на Исламскую Республику, поскольку это будет серьезным нарушением перемирия. После этого ЦАХАЛ заявила, что собирается символически атаковать только одну цель. По просьбе Трампа не будет бомбить иранскую столицу вопреки первоначальному плану.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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