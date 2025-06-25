Критикующего Пашиняна архиепископа задержали в Армении

18 июня суд в Ереване арестовал владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении. Адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян говорила, что его обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. Днем ранее в доме предпринимателя прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине.