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Критикующего Пашиняна архиепископа задержали в Армении

Галстаняна и его соратников обвиняют в попытке захвата власти
Ведомости

Лидера армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, критика действующих властей Армении, задержали сотрудники службы нацбезопасности республики. Это следует из прямой трансляции News.am.

В доме Галстаняна провели обыски, изъяв его личные документы, пишет портал. Адвоката Ованеса Худояна не пропустили на следственные мероприятия.

Силовики также задержали двух членов движения – священнослужителей Грайра и Мовсеса. Следственный комитет Армении заявил, что Галстанян и его соратники готовили теракты с целью захвата власти.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что силовикам удалось предотвратить захват власти в стране движением «Священная борьба». По его словам, правоохранители «сорвали масштабный и зловещий план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти».

18 июня суд в Ереване арестовал владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении. Адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян говорила, что его обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. Днем ранее в доме предпринимателя прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине.

Сам бизнесмен не признает вину. Перед задержанием бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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