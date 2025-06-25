Критикующего Пашиняна архиепископа задержали в Армении

Критикующего Пашиняна архиепископа задержали в АрменииГалстаняна и его соратников обвиняют в попытке захвата власти
Лидера армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, критика действующих властей Армении, задержали сотрудники службы нацбезопасности республики. Это следует из прямой трансляции News.am.
В доме Галстаняна провели обыски, изъяв его личные документы, пишет портал. Адвоката Ованеса Худояна не пропустили на следственные мероприятия.
Силовики также задержали двух членов движения – священнослужителей Грайра и Мовсеса. Следственный комитет Армении заявил, что Галстанян и его соратники готовили теракты с целью захвата власти.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что силовикам удалось предотвратить захват власти в стране движением «Священная борьба». По его словам, правоохранители «сорвали масштабный и зловещий план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти».
18 июня суд в Ереване арестовал владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении. Адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян говорила, что его обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. Днем ранее в доме предпринимателя прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине.
Сам бизнесмен не признает вину. Перед задержанием бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.