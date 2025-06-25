В Кремле заинтересованы в сохранении законности и спокойствия в Армении
Российская сторона заинтересована в том, чтобы в Армении сохранялись законность и спокойствие, а также в том, чтобы страна была процветающей, стабильной и дружественной России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Говоря о возрастании напряженности в Армении, он отметил, что это внутреннее дело страны.
25 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили госпереворот в стране, помешав участникам оппозиционного движения «Священная борьба» осуществить захват власти. Сейчас в доме лидера объединения архиепископа Баграта Галстаняна проводятся обыски.
В заявлении Следственного комитета сказано, что участники движения под предводительством Галстаняна приобрели взрывные устройства и другие инструменты для совершения терактов. Они планировали убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии на главных улицах и поджигать здания. Правоохранители утверждают, что преступники также собирались организовать 200-250 ударных групп по 25 человек. По их данным, они могли в основном состоять из бывших военнослужащих и полицейских, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.