Израиль объявил Центробанк Ирана террористической организацией
Израиль объявил Центральный банк Ирана террористической организацией, сообщил министр обороны страны Исраэль Кац в социальной сети Х.
«Сегодня я подписал специальный указ, объявляющий Центральный банк Ирана террористической организацией по требованию Моссада и Национального центра экономической войны, и призванный нанести удар в самое сердце финансовой системы иранского террористического режима», – сказано в сообщении.
Кац пишет, что ЦБ Ирана финансирует терроризм Хезболлы, хуситов, шиитских ополченцев в Ираке и «Хамас».
24 июня Кац поручил «решительно отреагировать» на нарушение Тегераном режима прекращения огня. Иранская сторона, в свою очередь, отвергает сообщения о выпущенной с ее территории ракете после объявления о прекращении огня.
Утром 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил не нарушать его.