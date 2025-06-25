Выступившего против Пашиняна архиепископа обвинили в терроризме
Лидер армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян получил обвинения по статьям «терроризм», «массовые беспорядки», «узурпация власти», передает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката.
Галстаняна задержали 25 июня сотрудники службы нацбезопасности Армении. В его доме провели обыски, а также изъяли личные документы. Вместе с ним силовики задержали двух членов движения – священнослужителей Грайра и Мовсеса.
До момента задержания премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранители предотвратили захват власти в республике. По его словам, участники движения «Священная борьба» планировали осуществить «масштабный и зловещий план криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в Республике Армении. Он сослался на документ Следственного комитета, в котором говорится о том, что преступники под предводительством Галстаняна приобрели взрывные устройства и другие инструменты для совершения терактов и планировали убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии на главных улицах, поджигать здания.
18 июня суд в Ереване арестовал владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении. Он не признает свою вину, адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян считает решение суда незаконным. Днем ранее в доме предпринимателя прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия поддерживает контакты с Армений по вопросу судьбы Карапетяна, так как у него есть российское гражданство.