Выступившего против Пашиняна архиепископа обвинили в терроризме

18 июня суд в Ереване арестовал владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении. Он не признает свою вину, адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян считает решение суда незаконным. Днем ранее в доме предпринимателя прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия поддерживает контакты с Армений по вопросу судьбы Карапетяна, так как у него есть российское гражданство.