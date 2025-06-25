Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Выступившего против Пашиняна архиепископа обвинили в терроризме

Ведомости

Лидер армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян получил обвинения по статьям «терроризм», «массовые беспорядки», «узурпация власти», передает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката.

Галстаняна задержали 25 июня сотрудники службы нацбезопасности Армении. В его доме провели обыски, а также изъяли личные документы. Вместе с ним силовики задержали двух членов движения – священнослужителей Грайра и Мовсеса.

До момента задержания премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранители предотвратили захват власти в республике. По его словам, участники движения «Священная борьба» планировали осуществить «масштабный и зловещий план криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в Республике Армении. Он сослался на документ Следственного комитета, в котором говорится о том, что преступники под предводительством Галстаняна приобрели взрывные устройства и другие инструменты для совершения терактов и планировали убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии на главных улицах, поджигать здания.

18 июня суд в Ереване арестовал владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении. Он не признает свою вину, адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян считает решение суда незаконным. Днем ранее в доме предпринимателя прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия поддерживает контакты с Армений по вопросу судьбы Карапетяна, так как у него есть российское гражданство.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных