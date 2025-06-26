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Тегеран согласовывает визиты в Москву для обсуждения сотрудничества

Ведомости

Иран готовит ряд визитов в РФ, чтобы обсудить сотрудничество в экономической, политической и военной сферах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Тегеране.

«Нас с Москвой связывают крепкие отношения, и, как говорится, кризисы только укрепляют эти связи», – сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что визиты планируются на разных уровнях – от министров до президента Ирана Масуда Пезешкиана. По его словам, стороны в ходе предстоящих встреч также планируют обсудить преодоление последствий атак со стороны Израиля.

Президент США Дональд Трамп 25 июня сообщил, что получил телефонный звонок от российского лидера Владимира Путина. По словам американского главы, российский коллега предложил ему содействие в урегулировании иранского кризиса. Путин уже выступал с таким предложением в ходе телефонного разговора с Трампом 14 июня.

Российская сторона 22 июня осудила атаки США по Ирану. МИД РФ указал на то, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН. Москва призвала Совбез ООН отреагировать на произошедшее и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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