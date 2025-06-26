Тегеран согласовывает визиты в Москву для обсуждения сотрудничества
Иран готовит ряд визитов в РФ, чтобы обсудить сотрудничество в экономической, политической и военной сферах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Тегеране.
«Нас с Москвой связывают крепкие отношения, и, как говорится, кризисы только укрепляют эти связи», – сказал собеседник агентства.
Он рассказал, что визиты планируются на разных уровнях – от министров до президента Ирана Масуда Пезешкиана. По его словам, стороны в ходе предстоящих встреч также планируют обсудить преодоление последствий атак со стороны Израиля.
Президент США Дональд Трамп 25 июня сообщил, что получил телефонный звонок от российского лидера Владимира Путина. По словам американского главы, российский коллега предложил ему содействие в урегулировании иранского кризиса. Путин уже выступал с таким предложением в ходе телефонного разговора с Трампом 14 июня.
Российская сторона 22 июня осудила атаки США по Ирану. МИД РФ указал на то, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН. Москва призвала Совбез ООН отреагировать на произошедшее и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.