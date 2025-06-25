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Трамп заявил, что Путин предлагал ему «помощь с Ираном»

Ведомости

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что получил телефонный звонок от российского президента Владимира Путина, который предложил содействие в урегулировании иранского кризиса.

Заявление было сделано на борту президентского самолета в ходе беседы с журналистами по ситуации вокруг Ирана, пишет CNN.

23 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Трамп не говорил Путину о намерениях Вашингтона нанести удар по Ирану. Хотя сама тема конфликта на Ближнем Востоке не раз обсуждалась и комментировалась лидерами в ходе их последних контактов по телефону. После ударов США по ядерных объектам в Иране МИД РФ указал, что это решение грубо нарушило международное право.

24 июня CNN со ссылкой на источники писал, что, по предварительной оценке американской разведки, удары США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Предположительно, атака Вашингтона лишь отбросила ее на несколько месяцев назад.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что Трамп достиг своей цели в Иране, лишив исламскую республику потенциала для обогащения урана и разработки ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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