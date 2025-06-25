Трамп заявил, что Путин предлагал ему «помощь с Ираном»

23 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Трамп не говорил Путину о намерениях Вашингтона нанести удар по Ирану. Хотя сама тема конфликта на Ближнем Востоке не раз обсуждалась и комментировалась лидерами в ходе их последних контактов по телефону. После ударов США по ядерных объектам в Иране МИД РФ указал, что это решение грубо нарушило международное право.