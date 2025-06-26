Совбез: Киев создает в РФ сеть законспирированных ячеек из украинских беженцев

По словам Кокова, в РФ находится около 1 млн переселенцев с Украины, порядка 185 000 из них получили различные документы, дающие право длительного пребывания на территории страны. Он заявил, что некоторые из них через угрозы и шантаж вовлекаются в преступную деятельность.