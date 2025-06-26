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Совбез: Киев создает в РФ сеть законспирированных ячеек из украинских беженцев

Ведомости

Украинские спецслужбы применяют против России опыт международных террористических организаций. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».

Киев, по утверждению Кокова, формирует в РФ сети законспирированных ячеек и пособнической базы. «В этих целях ими активно используется массовое перемещение беженцев с Украины и возможность их легализации путем упрощенной процедуры приобретения российского гражданства», – сказал он.

По словам Кокова, в РФ находится около 1 млн переселенцев с Украины, порядка 185 000 из них получили различные документы, дающие право длительного пребывания на территории страны. Он заявил, что некоторые из них через угрозы и шантаж вовлекаются в преступную деятельность.

«Только в ходе пограничного контроля предотвращен въезд более 24 000 граждан Украины по признакам причастности к террористической и экстремистской деятельности и свыше 26 000 – по подозрению в связях с украинскими спецслужбами, националистическими структурами и вооруженными формированиями», – добавил он.

28 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по территории России подтверждают его намерение вместе с НАТО проводить террористические действия.

1 июня Украина ударила по российским аэродромам с помощью FPV-дронов, которые вылетали из фур, тайно расположенных возле военных объектов. Минобороны РФ сообщало, что в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары БПЛА были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

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