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Захарова заявила об участии НАТО в терроризме на стороне Украины

Ведомости

Слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по территории России подтверждают его намерение вместе с НАТО проводить террористические действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Зеленский, по словам Захаровой, подтвердил своими намерениями осуществление террора в отношении российского мирного населения и гражданской инфраструктуры. НАТО же поставляет оружие и согласна с действиями президента Украины.

27 мая Зеленский пригрозил, что Украина готова нанести удары по России в ответ на атаки Москвы.

Утром 27 мая в Минобороны РФ сообщали, что с 20 мая Киев усилил атаки беспилотников на территорию России. За 7 дней средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 2331 украинский дрон. В результате этих атак пострадали мирные жители, включая женщин и детей.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил: «Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить – будете получать».

В ответ на действия Киева российские военные нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны, все удары были направлены исключительно на военные цели. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что эта атака является естественной реакцией на действия киевского режима.

12 мая глава министерства иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия продолжит поставки оружия Украине, если соглашение по прекращению огня не будет достигнуто.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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