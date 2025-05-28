Захарова заявила об участии НАТО в терроризме на стороне Украины

В ответ на действия Киева российские военные нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны, все удары были направлены исключительно на военные цели. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что эта атака является естественной реакцией на действия киевского режима.