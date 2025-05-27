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Песков объяснил удары по Украине ответом на атаку беспилотниками ВСУ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что нельзя безнаказанно атаковать Россию беспилотниками. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить – будете получать», – сказал он.

В Минобороны РФ сообщили, что с 20 мая Киев ощутимо усилил атаки беспилотников на территорию России. С 20 по 27 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 2331 украинский беспилотник. В результате этих атак пострадали мирные жители, включая женщин и детей.

В ответ на действия Киева российские военные нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны, все удары были направлены исключительно на военные цели. Основные цели ударов: военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты дислокации наемников, предприятия, производящие ракетное оружие и беспилотники.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что российские ответные удары по военным целям на территории Украины являются естественной реакцией на атаки Киева по гражданской инфраструктуре РФ. Министр подчеркнул, что, в отличие от украинских ударов, силы РФ атаковали исключительно военные объекты и те, которые используются вооруженными силами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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