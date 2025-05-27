Песков объяснил удары по Украине ответом на атаку беспилотниками ВСУ
Президент РФ Владимир Путин дал понять, что нельзя безнаказанно атаковать Россию беспилотниками. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить – будете получать», – сказал он.
В Минобороны РФ сообщили, что с 20 мая Киев ощутимо усилил атаки беспилотников на территорию России. С 20 по 27 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 2331 украинский беспилотник. В результате этих атак пострадали мирные жители, включая женщин и детей.
В ответ на действия Киева российские военные нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны, все удары были направлены исключительно на военные цели. Основные цели ударов: военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты дислокации наемников, предприятия, производящие ракетное оружие и беспилотники.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что российские ответные удары по военным целям на территории Украины являются естественной реакцией на атаки Киева по гражданской инфраструктуре РФ. Министр подчеркнул, что, в отличие от украинских ударов, силы РФ атаковали исключительно военные объекты и те, которые используются вооруженными силами.