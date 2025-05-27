Лавров назвал ответные удары России по Украине естественными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские ответные удары по военным целям на территории Украины являются естественной реакцией на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре РФ.
«В этой ситуации преступник должен быть наказан, и смею вас заверить, Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили», – подчеркнул Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Министр подчеркнул, что в отличие от украинских ударов, силы РФ атаковали исключительно военные объекты и те, которые используются вооруженными силами.
27 мая в Минобороны РФ сообщили, что с 20 мая Киев ощутимо усилил атаки беспилотников на территорию России. С 20 по 27 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 2331 украинский беспилотник. В результате этих атак пострадали мирные жители, включая женщин и детей.
В ответ на действия Киева российские военные нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны, все удары были направлены исключительно на военные цели. Основные цели ударов: военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты дислокации наемников, предприятия, производящие ракетное оружие и беспилотники.