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Лавров назвал ответные удары России по Украине естественными

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские ответные удары по военным целям на территории Украины являются естественной реакцией на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре РФ.

«В этой ситуации преступник должен быть наказан, и смею вас заверить, Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили», – подчеркнул Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Министр подчеркнул, что в отличие от украинских ударов, силы РФ атаковали исключительно военные объекты и те, которые используются вооруженными силами.

27 мая в Минобороны РФ сообщили, что с 20 мая Киев ощутимо усилил атаки беспилотников на территорию России. С 20 по 27 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 2331 украинский беспилотник. В результате этих атак пострадали мирные жители, включая женщин и детей.

В ответ на действия Киева российские военные нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны, все удары были направлены исключительно на военные цели. Основные цели ударов: военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты дислокации наемников, предприятия, производящие ракетное оружие и беспилотники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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