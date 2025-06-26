FT: в Европе считают, что Иран сохранил свои запасы обогащенного урана
Европейские страны считают, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены в результате американских ударов и остаются нетронутыми. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники газеты указали, что 408 кг обогащенного урана не находились на ядерном объекте в Фордо в момент бомбардировки США, а были вывезены на другие объекты. Европейские правительства ждут полного отчета разведок о масштабе повреждений этого объекта, однако предварительные выводы свидетельствуют о значительных повреждениях, но не о полном уничтожении.
По данным издания, Вашингтон не предоставил союзникам в Евросоюзе окончательных разведданных об оставшемся ядерном потенциале Ирана и воздерживался от четких указаний о том, как администрация президента США Дональда Трампа планирует выстраивать будущие отношения с исламской республикой. Из-за этого политика Брюсселя в отношении Тегерана оказалась в подвешенном состоянии.
Американские силы нанесли удары по иранским ядерным объектам. Вступление США в конфликт произошло на фоне израильских ударов по Ирану. 25 июня Трамп объявил, что американские удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане отбросили иранскую ядерную программу «на десятилетия».
В этот же день глава нацразведки США Тулси Габбард уточнил, что новые разведданные подтверждают заявления президента США, что критически важные иранские ядерные объекты были уничтожены. По его словам, указанные объекты фактически выведены из строя и их восстановление потребует годы.
26 июня министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у Вашингтона нет данных о том, что власти Ирана заблаговременно вывезли обогащенный уран со своих ядерных объектов. Трамп указал, что Тегеран не вывозил обогащенный уран с ядерных объектов, поскольку это заняло бы слишком много времени.