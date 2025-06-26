FT: в Европе считают, что Иран сохранил свои запасы обогащенного урана

Собеседники газеты указали, что 408 кг обогащенного урана не находились на ядерном объекте в Фордо в момент бомбардировки США, а были вывезены на другие объекты. Европейские правительства ждут полного отчета разведок о масштабе повреждений этого объекта, однако предварительные выводы свидетельствуют о значительных повреждениях, но не о полном уничтожении.