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Глава нацразведки США: Иран долго будет восстанавливать ядерные объекты

Ведомости

Поврежденные в результате недавних ударов ядерные объекты Ирана фактически выведены из строя и их восстановление потребует значительного времени, заявила глава нацразведки США Тулси Габбард.

«Если Иран решит восстановить ядерную инфраструктуру, ему придется заново отстроить все три объекта [в Натанзе, Фордо и Исфахане]. Это займет годы», – подчеркнула Габбард в соцсети Х.

По ее словам, новые разведданные подтверждают ранее сделанные заявления президента США Дональда Трампа о том, что критически важные иранские ядерные объекты были уничтожены.

Трамп также подтвердил на саммите НАТО, что ядерная программа Ирана оказалась отброшена на десятилетия после американских ударов. В свою очередь спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф заявлял, что мирная ядерная программа Ирана станет развиваться быстрее.

22 июня июня США ударили по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане, таким образом присоединившись к обострившемуся 13 июня конфликту Исламской Республики и Израиля. После ударов Трамп заявил, что ядерные объекты в Иране «уничтожены».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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