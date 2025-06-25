Глава нацразведки США: Иран долго будет восстанавливать ядерные объекты

Трамп также подтвердил на саммите НАТО, что ядерная программа Ирана оказалась отброшена на десятилетия после американских ударов. В свою очередь спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф заявлял, что мирная ядерная программа Ирана станет развиваться быстрее.