Глава нацразведки США: Иран долго будет восстанавливать ядерные объекты
Поврежденные в результате недавних ударов ядерные объекты Ирана фактически выведены из строя и их восстановление потребует значительного времени, заявила глава нацразведки США Тулси Габбард.
«Если Иран решит восстановить ядерную инфраструктуру, ему придется заново отстроить все три объекта [в Натанзе, Фордо и Исфахане]. Это займет годы», – подчеркнула Габбард в соцсети Х.
По ее словам, новые разведданные подтверждают ранее сделанные заявления президента США Дональда Трампа о том, что критически важные иранские ядерные объекты были уничтожены.
Трамп также подтвердил на саммите НАТО, что ядерная программа Ирана оказалась отброшена на десятилетия после американских ударов. В свою очередь спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф заявлял, что мирная ядерная программа Ирана станет развиваться быстрее.
22 июня июня США ударили по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане, таким образом присоединившись к обострившемуся 13 июня конфликту Исламской Республики и Израиля. После ударов Трамп заявил, что ядерные объекты в Иране «уничтожены».