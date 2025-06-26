Раненный при обстреле в Курской области журналист КНР отказался от госпитализации
При украинском обстреле в Курской области пострадал один китайский журналист – Лу Юйгуан, он получил ранение головы. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«К счастью, журналист получил раны кожи на голове», – написал Хинштейн, уточнив, что других повреждений нет.
Лу Юйгуан отказался от госпитализации. Хинштейн предупредил, что в приграничье «все еще крайне неспокойно», и призвал воздержаться от поездок в эти районы.
63-летний китайский журналист телеканала Phoenix был ранен в Курской области в результате удара беспилотника 26 июня. «РИА Новости» сообщало, что журналист из КНР готовил репортаж о мирных жителях региона, которые подвергаются атакам украинских беспилотников. ВСУ нанесли удар по поселку Корнево Кореневского района.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в целенаправленной атаке на журналистов. По ее словам, журналист был одет в бронежилет с четкой маркировкой Press.