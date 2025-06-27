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Посол Германии сходил за переводчиком перед визитом в МИД РФ

Ведомости

Посол Германии в России Александр Ламбсдорф пробыл в российском МИДе около 10 минут, после чего сразу покинул его, поскольку ему было необходимо сходить за переводчиком. Он уже вернулся на место переговоров. Об этом сообщает «РИА Новости».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что, по словам Ламбсдорфа, ему предстоит встретиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

Захарова, в свою очередь, написала в своем Telegram-канале, что, видимо, немецкие дипломаты не перевели Мерцу информацию о том, что посол Германии прибыл в МИД в связи с действиями страны против российских журналистов. Так она ответила на заявление Мерца о том, что он не может оценить вызов в МИД посла, поскольку не знает причин такого решения.

Ожидается, что в МИДе Ламбсдорфу объявят об ответных шагах в связи с действиями немецких властей. 

До этого Захарова заявляла, что посол будет вызван в министерство в связи с продолжающимся преследованием российских СМИ в Германии. По ее словам, Москва неоднократно призывала Берлин прекратить давление на российских журналистов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова, однако эти призывы остаются без ответа.

19 июня Захарова предупреждала о возможных мерах в ответ на действия ФРГ против главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Тогда она заявила, что Россия рассматривает кандидатуры немецких журналистов, работающих в Москве, для возможных зеркальных шагов, и обвинила Германию в намеренном вытеснении российских представителей из информационного поля.

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