Посол Германии сходил за переводчиком перед визитом в МИД РФ

Захарова, в свою очередь, написала в своем Telegram-канале, что, видимо, немецкие дипломаты не перевели Мерцу информацию о том, что посол Германии прибыл в МИД в связи с действиями страны против российских журналистов. Так она ответила на заявление Мерца о том, что он не может оценить вызов в МИД посла, поскольку не знает причин такого решения.