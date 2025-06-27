Фонд Трампа запустил в продажу футболки с надписью «папочка»
Фандрайзинговый фонд президента США Дональда Трампа запустил продажу оранжевых футболок с фотографией американского лидера, сделанной при процедуре его ареста в августе 2023 г. по делу о вмешательстве в выборы в 2020 г., и надписью Daddy («папочка»). Об этом сообщает The New York Post.
Фонд организовал рассылку электронных писем с предложением оформить заказ футболки из ограниченного тиража за $35. По данным издания, в письме говорилось: «Когда президентом был [Джо] Байден, весь мир смеялся над нами. Весь мир обошел нас стороной. Но благодаря вашему любимому президенту (мне!) нас снова уважают».
25 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что «папочка» Трамп помог разрешить кризис на Ближнем Востоке. Тогда же он сравнил Иран и Израиль с «детьми на школьном дворе». Рютте отметил, что «папочке» иногда нужно использовать «крепкие выражения», комментируя критику конфликта со стороны президента США, который применял нецензурную лексику.
После высказывания генсека НАТО Белый дом опубликовал видео об участии Трампа в саммите альянса в Гааге. На нем американский глава возвращается со встречи под композицию Usher «Hey Daddy» (Daddy's Home), что означает «папочка дома».
Позднее Рютте пояснил, что слово «папочка», которое он использовал в разговоре о Трампе, не относилось напрямую к президенту США.