Фонд Трампа запустил в продажу футболки с надписью «папочка»

Фонд организовал рассылку электронных писем с предложением оформить заказ футболки из ограниченного тиража за $35. По данным издания, в письме говорилось: «Когда президентом был [Джо] Байден, весь мир смеялся над нами. Весь мир обошел нас стороной. Но благодаря вашему любимому президенту (мне!) нас снова уважают».