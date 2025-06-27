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Посол Израиля в России назвала конфликт с Ираном исчерпанным

Ведомости

Израиль добился своих целей в конфликте с Ираном. Об этом заявила посол еврейского государства в России Симона Гальперин в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломата спросили, считает ли Израиль в настоящий момент исчерпанным последний виток эскалации с Исламской Республикой.

«У меня нет кристального шарика, в который мы можем посмотреть на будущее. Я могу сказать, что в данный момент – да. Мы добились того, чего собирались», – подчеркнула Гальперин.

Посол выразила надежду, что Тегеран даже не задумается о возобновлении ядерной программы, поскольку Тель-Авив не позволит этого.

Эскалация конфликта Ирана и Израиля произошла 13 июня. Израильские силы атаковали иранские ядерные объекты и ликвидировали ряд высокопоставленных военных. В ответ Исламская Республика начала обстреливать еврейское государство ракетами и беспилотниками. 22 июня к конфликту присоединились США, которые нанесли удар по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп объявил, что американские удары по иранским ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия». Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи признал, что атака США нанесла серьезный ущерб ядерным объектам страны.

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