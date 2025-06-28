Трамп ожидает достижения перемирия в Газе на следующей неделе
Соглашение о перемирии в секторе Газа может быть достигнуто в течение следующей недели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
«Мы считаем, что в течение следующей недели нам удастся добиться прекращения огня», – подчеркнул Трамп.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г. после масштабной атаки радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в ходе которой боевики захватили более 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в анклаве. С момента эскалации конфликта количество погибших в Газе превысило 55 000 человек.
Весной 2025 г. Израиль возобновил активное наступление в секторе Газа. 31 мая министр обороны еврейского государства Исраэль Кац пригрозил «Хамасу» уничтожением в случае отказа от предложения спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по освобождению заложников.
26 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив и Вашингтон продолжат работать вместе, чтобы победить общих врагов и освободить израильских заложников в Газе.