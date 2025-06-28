Трамп ожидает достижения перемирия в Газе на следующей неделе

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 г. после масштабной атаки радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в ходе которой боевики захватили более 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в анклаве. С момента эскалации конфликта количество погибших в Газе превысило 55 000 человек.