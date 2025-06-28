ПВО уничтожила восемь БПЛА на Орловской, Брянской областями и Крымом
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили утром 28 июня восемь беспилотников самолетного типа над тремя российскими регионами, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
С 06.45 до 08.00 дежурные средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над территорией Орловской области, еще три дрона было сбито в небе над Брянской областью. Кроме того, один беспилотник уничтожили над территорией Крыма, рассказали в оборонном ведомстве.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атак нет, на месте работают оперативные и экстренные службы. 27 июня после ударов украинских сил по региону пострадали четыре человека, были повреждены более 10 домов.