ПВО уничтожила восемь БПЛА на Орловской, Брянской областями и Крымом

С 06.45 до 08.00 дежурные средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над территорией Орловской области, еще три дрона было сбито в небе над Брянской областью. Кроме того, один беспилотник уничтожили над территорией Крыма, рассказали в оборонном ведомстве.