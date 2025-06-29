Вучич: задержанные в Белграде не получат помилования
Задержанные в Белграде во время протестов 28 июня не получат помилования, заявил президент Сербии Александр Вучич во время обращения к народу. Его слова приводит сербское издание «Вечерние новости».
«Приходит время ответственности. Я не подпишу помилования, никаких освобождений от дальнейшего преследования тех, кого мы предупреждали 500 раз не участвовать в насилии», – сказал Вучич.
28 июня, в день одного из главных сербских праздников – Видовдана, молодые люди из объединения «Студенты 2.0» организовали литературный вечер напротив народной скупщины Сербии. Вечером того же дня в 21:00 (22:00 мск) истекал срок ультиматума о проведении досрочных выборов. Его установили протестующие для действующих властей 25 июня. После литературного вечера участники остались на месте митинга.
Как сообщал Blic, митинги проходили на площади Славия в центре Белграда и в районе Пионерского парка и здания парламента. По информации МВД Сербии, всего в протестной акции приняли участие около 36 000 человек. Митингующие требовали отставки Вучича. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщал, что митингующие нападали на полицию, правоохранители в ответ применили силу.
29 июня спикер сербского парламента Ана Брнабич обвинила участников белградского митинга в подстрекательстве к гражданской войне и антигосударственных призывах.
Митинги студентов и оппозиции проходят в республике с ноября 2024 г. Их спровоцировало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Оппозиция заявляет, что власти не ведут диалог с ней и народом. Правительство неоднократно заявляло, что действия оппозиции координируются через финансируемые Западом СМИ и организации.