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Протестующие заблокировали площадь Славия в центре Белграда

На протесты за досрочные выборы вышли более 30 000 человек
Ведомости

На центральной площади Славия в Белграде начали протесты за проведение досрочных выборов. Об этом сообщили «Вечерне новости».

Протесты организованы в честь одного из главных сербских праздников – Видовдана. Молодые люди из объединения «Студенты 2.0» организуют литературный вечер напротив народной скупщины Сербии. Запланированы исполнение гимна, панельная дискуссия и показ фильма.

В 21:00 (22:00 мск) истекает срок ультиматума о проведении досрочных выборов. Его установили протестующие для действующих властей 25 июня.

Одновременно с этим заблокирована центральная площадь Славия в Белграде. «Вечерне новости» пишет, что число протестующих, блокирующих площадь, сократилось в три раза по сравнению с протестами 15 марта. Вечером 28 июня на площади Славия находятся 34 000 протестующих.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил о возможном насилии со стороны протестующих на акции в Белграде. По его словам, граждане могут увидеть «разгневанных людей, некоторые из которых закончат насилием, так как у них нет другого выбора».

Митинги студентов и оппозиции проходят в республике с ноября 2024 г. Их спровоцировало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Оппозиция заявляет, что власти не ведут диалог с ней и народом диалог. Правительство считает, что действия оппозиции координируются через финансируемые Западом СМИ и организации.

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