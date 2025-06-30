В Азербайджане уничтожили «зараженные» луковые кольца из России
Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ликвидировало партию луковых колец из России из-за обнаруженных в них патогенных бактерий. Об этом сообщило издание Media.az.
Было уничтожено 639 кг продукции, импортированной из России ООО «Мираторг» и произведенной на предприятии «Мираторг-Запад». «По результатам лабораторных исследований отобранных образцов в продукции выявлены опасные для здоровья микроорганизмы», – говорится в сообщении.
Сообщение о ликвидации луковых колец совпало с ростом напряженности в отношениях между Баку и Москвой на фоне задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге 27 июня. Российский Следственный комитет (СК) РФ подозревает задержанных в совершении убийств в 2000-х.
На фоне этого Азербайджан отменил ряд совместных с Россией мероприятий. В том числе делегация парламента республики отказалась от визита в Москву. 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку, задержаны глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
МИД России вызвал посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева в связи с недружественными действиями Баку и задержанием российских журналистов. APA сообщало, что во время следственных действий в офисе радио Sputnik задержали «двух сотрудников ФСБ России».