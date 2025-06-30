В Азербайджане уничтожили «зараженные» луковые кольца из России

На фоне этого Азербайджан отменил ряд совместных с Россией мероприятий. В том числе делегация парламента республики отказалась от визита в Москву. 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку, задержаны глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.