СМИ: в Баку задержаны и избиты российские IT-специалисты и предприниматели
Азербайджанские силовики задержали и избили группу россиян. Издание Report опубликовало видео, где на кадрах видно не менее десяти задержанных – на их лицах заметны синяки, кровоподтеки и следы побоев.
Telegram-канал «Осторожно, новости» подтвердил, что среди задержанных – российские IT-специалисты и предприниматели.
На записи, по утверждению «Осторожно, новости», фигурирует 40-летний бизнесмен Антон Драчев, сооснователь онлайн-химчистки Airo. Ранее он возглавлял IT-направление в хедж-фонде Red Star Asset Management, а затем стал директором собственного стартапа, в который инвестировали, в частности, фонды МТС и «Т-Инвестиций».
Официальных комментариев от азербайджанских властей на момент публикации не поступало. Неизвестно, по какому поводу россияне находились в Баку и по каким причинам были задержаны.
Ранее стало известно, что главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали в Азербайджане на четыре месяца. Азербайджан объявил о закрытии представительства МИА «Россия сегодня» (в группу входит «Sputnik Азербайджан») в Азербайджане.