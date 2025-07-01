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СМИ: в Баку задержаны и избиты российские IT-специалисты и предприниматели

Ведомости

Азербайджанские силовики задержали и избили группу россиян. Издание Report опубликовало видео, где на кадрах видно не менее десяти задержанных – на их лицах заметны синяки, кровоподтеки и следы побоев.

Telegram-канал «Осторожно, новости» подтвердил, что среди задержанных – российские IT-специалисты и предприниматели.

На записи, по утверждению «Осторожно, новости», фигурирует 40-летний бизнесмен Антон Драчев, сооснователь онлайн-химчистки Airo. Ранее он возглавлял IT-направление в хедж-фонде Red Star Asset Management, а затем стал директором собственного стартапа, в который инвестировали, в частности, фонды МТС и «Т-Инвестиций».

Также на видео распознан 30-летний IT-специалист Дмитрий Безуглый – выпускник петербургского университета ИТМО, ранее работавший в компаниях VK и «Яндекс». Из-за серьезных травм на лицах некоторых задержанных их личности установить не удалось.

Официальных комментариев от азербайджанских властей на момент публикации не поступало. Неизвестно, по какому поводу россияне находились в Баку и по каким причинам были задержаны.

Ранее стало известно, что главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали в Азербайджане на четыре месяца. Азербайджан объявил о закрытии представительства МИА «Россия сегодня» (в группу входит «Sputnik Азербайджан») в Азербайджане.

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