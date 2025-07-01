СМИ: в Баку задержаны и избиты российские IT-специалисты и предприниматели

На записи, по утверждению «Осторожно, новости», фигурирует 40-летний бизнесмен Антон Драчев, сооснователь онлайн-химчистки Airo. Ранее он возглавлял IT-направление в хедж-фонде Red Star Asset Management, а затем стал директором собственного стартапа, в который инвестировали, в частности, фонды МТС и «Т-Инвестиций».