Кремль: Путин заявил Трампу, что намерен достичь целей спецоперации

«В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции, и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами. Но, пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию», – сказал он.