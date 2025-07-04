Кремль: Путин заявил Трампу, что намерен достичь целей спецоперации

Кремль: Путин заявил Трампу, что намерен достичь целей спецоперацииДля властей России предпочтительно сделать это через дипломатию
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом повторил, что Москва стремится достичь целей спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции, и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами. Но, пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию», – сказал он.
Песков отметил, что президент РФ сообщил об ожидании согласования дат третьего раунда переговоров России и Украины.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Трамп вновь поднял тему необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва продолжает искать пути политического урегулирования конфликта. Телефонный разговор президентов стал шестым с начала 2025 г.