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Кремль: Путин заявил Трампу, что намерен достичь целей спецоперации

Для властей России предпочтительно сделать это через дипломатию
Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом повторил, что Москва стремится достичь целей спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции, и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами. Но, пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию», – сказал он.

Песков отметил, что президент РФ сообщил об ожидании согласования дат третьего раунда переговоров России и Украины.

3 июля Трамп заявил, что разочарован беседой с лидером России Путиным, так как считает, что он не стремится к завершению конфликта на Украине. Трамп сообщил, что не смог достичь прогресса по Украине в разговоре с Путиным.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Трамп вновь поднял тему необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва продолжает искать пути политического урегулирования конфликта. Телефонный разговор президентов стал шестым с начала 2025 г.

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