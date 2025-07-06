WP: Германия и Польша поспорили о пограничном контроле
На фоне проверок Германии на границе с Польшей Варшава объявила об ответных мерах, пограничный спор двух государств может затруднить свободное передвижение в Европе, пишет The Washington Post (WP).
«Польша и Германия оказались втянуты в эскалацию спора по поводу пограничной политики, и Польша собирается ввести ответный контроль в понедельник на переходах со своим западным соседом», – говорится в статье.
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о введении мер на этой неделе, напоминает WP. Туск пояснил, что они стали ответом на одностороннее решение Германии в начале этого года ужесточить пограничные проверки и отказать просителям убежища. Ожидается, что ужесточение пограничного контроля также будет применяться к ее границе с Литвой.
7 мая новый министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт отменил распоряжение предыдущего кабмина от 2015 г., которое позволяло просителям убежища въезжать в Германию. Теперь таких лиц разворачивают на границе, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Исключения предусмотрены для беременных женщин, детей и представителей уязвимых групп. Добриндт также объявил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, задействованных в пограничных проверках. Эти меры уже начали реализовываться, вызвав резкую критику соседних стран, включая Польшу, Австрию и Швейцарию.
По данным МВД Германии, с начала мая республика запретила въезд около 5960 лицам на своих сухопутных границах, при этом около 330 из них были просителями убежища. Из числа получивших отказ просителей убежища более 110 находились на немецко-польской границе, указывает WP.