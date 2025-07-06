WP: Германия и Польша поспорили о пограничном контроле

7 мая новый министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт отменил распоряжение предыдущего кабмина от 2015 г., которое позволяло просителям убежища въезжать в Германию. Теперь таких лиц разворачивают на границе, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Исключения предусмотрены для беременных женщин, детей и представителей уязвимых групп. Добриндт также объявил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, задействованных в пограничных проверках. Эти меры уже начали реализовываться, вызвав резкую критику соседних стран, включая Польшу, Австрию и Швейцарию.