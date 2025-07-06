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Путин вручил вдове генерала Гудкова медаль «Золотая Звезда»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с вдовой погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова и передал ей медаль «Золотая Звезда», которой он был награжден посмертно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Я уверен, что память о нем, конечно, будет храниться в вашей семье, в его наградах, но и у его боевых товарищей, у тех, кто продолжает службу в Вооруженных силах, воюет сейчас, продолжает его дело по защите Родины», – заявил Путин, обращаясь к Жанне Гудковой.

6 июля президент России подписал указ о посмертном награждении Гудкова за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, вторым знаком особого отличия – медалью «Золотая Звезда».

Гудков с 24 февраля 2022 г. во главе своего соединения принимал участие в спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. В марте этого же года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество 155-й бригаде присвоили почетное наименование «гвардейская». Осенью 2023 г. Гудков получил «Золотую Звезду» Героя России.

Генерал-майор погиб 2 июля 2025 г. в приграничном районе Курской области во время боевой работы. Ему было 42 года. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заверил, что память Гудкова будет увековечена на Курской земле. 

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