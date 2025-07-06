Путин вручил вдове генерала Гудкова медаль «Золотая Звезда»

«Я уверен, что память о нем, конечно, будет храниться в вашей семье, в его наградах, но и у его боевых товарищей, у тех, кто продолжает службу в Вооруженных силах, воюет сейчас, продолжает его дело по защите Родины», – заявил Путин, обращаясь к Жанне Гудковой.