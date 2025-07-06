Путин: либеральная глобализация изжила себя

Сформированная Западом либеральная модель глобализации изжила себя, в то время как смена мирового экономического уклада продолжает набирать обороты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на главном пленарном заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.