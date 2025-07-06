Путин: либеральная глобализация изжила себя
Сформированная Западом либеральная модель глобализации изжила себя, в то время как смена мирового экономического уклада продолжает набирать обороты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на главном пленарном заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.
«Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков, что запускает мощную волну роста, в том числе в странах БРИКС», – указал глава государства.
4 июля министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что совокупный объем финансовых активов государств – членов БРИКС достиг более $60 трлн, что составляет более 50% от мирового уровня. По его словам, население стран Глобального Юга составляет почти 70% от мирового, а доля в мировом валовом внутреннем продукте – практически 60%.
26 июня спецпредставитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 трлн. Он добавил, что указанный рубеж подтверждает укрепление экономических связей и рост роли объединения в формировании новой архитектуры мировой экономики.
Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия.