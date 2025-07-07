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Глава Минобороны Польши заявил о начале операции на границе с ФРГ

Ведомости

Армия Польши начала проведение спецоперации «Безопасный запад» на границе с Германией, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X. В ней задействовано 5000 солдат.

«Началась операция "Безопасный запад" – Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией. Одновременно мы расширяем нашу деятельность на границе с Литвой», – написал глава польского минобороны.

Он также уточнил, что таким образом страна реагирует на «миграционные угрозы», поэтому спецоперация касается усиления мер безопасности.

«Нигде нет никаких инцидентов, нигде нет никаких заторов в движении. Через несколько часов после начала операции можно сказать, что она проходит в соответствии с планом», – заявил при этом министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк (цитата по «РИА Новости»). Глава ведомства отметил, что первые нелегальные мигранты уже задержаны на границе Польши и Литвы.

6 июля газета The Washington Post писала, что на фоне проверок Германии на границе с Польшей Варшава объявила об ответных мерах. В материале авторы указали, что пограничный спор двух государств может затруднить свободное передвижение в Европе. До этого премьер-министр Польши Дональд Туск пояснил, что меры стали ответом на одностороннее решение Германии в начале этого года ужесточить пограничные проверки и отказать просителям убежища. Тогда ожидалось, что ужесточение пограничного контроля также будет применяться к ее границе с Литвой.

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