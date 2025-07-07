Глава Минобороны Польши заявил о начале операции на границе с ФРГ

6 июля газета The Washington Post писала, что на фоне проверок Германии на границе с Польшей Варшава объявила об ответных мерах. В материале авторы указали, что пограничный спор двух государств может затруднить свободное передвижение в Европе. До этого премьер-министр Польши Дональд Туск пояснил, что меры стали ответом на одностороннее решение Германии в начале этого года ужесточить пограничные проверки и отказать просителям убежища. Тогда ожидалось, что ужесточение пограничного контроля также будет применяться к ее границе с Литвой.