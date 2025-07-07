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Кремль: БРИКС никогда не будет направлено против третьих стран

Ведомости

Взаимодействие стран в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозу американского лидера Дональда Трампа ввести дополнительные 10%-ные тарифы для государств, поддерживающих БРИКС.

По словам Пескова, в Кремле ознакомились с заявлением Трампа.

«Но здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов», – сказал представитель Кремля.

7 июля Трамп пригрозил пошлинами в 10% для стран, «придерживающихся антиамериканской политики БРИКС».

6 июля лидеры стран – членов БРИКС приняли итоговую декларацию XVII саммита в Рио-де-Жанейро. В документе указано, что страны объединения отмечают предложения посредничества для разрешения конфликта на Украине, включая создание Африканской мирной инициативы и «Группы друзей за мир». Помимо этого, участники осудили атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях, а также атаки на Иран.

В конце ноября 2024 г. Трамп говорил, что против государств БРИКС будут установлены 100%-ные пошлины в случае, если они создадут единую валюту на замену доллару или станут использовать другую валюту в качестве альтернативы. Он также пригрозил государствам объединения закрытием доступа на американский рынок.

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