Кремль: БРИКС никогда не будет направлено против третьих стран

«Но здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов», – сказал представитель Кремля.