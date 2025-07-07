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Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

Кандидатуру нового министра могут утвердить на этой неделе
Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму документы по кандидатуре бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина на пост министра транспорта. Источник «Ведомостей» в нижней палате сообщил, что кандидатуру главы Минтранса могут утвердить уже на этой неделе.

По его словам, уже 8 июля комитет по транспорту на совместном заседании с комитетом по контролю рассмотрят вопрос о кандидатуре нового министра. После этого кандидат должен встретиться с фракциями. А затем на пленарном заседании должно пройти голосование по его кандидатуре.

7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Временно исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен заместитель руководителя ведомства Никитин. На посту министра Старовойт пробыл чуть более года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что отставка Старовойта не была связана с утратой доверия и такая формулировка в указе отсутствует. По словам представителя Кремля, Никитин был выбран как наиболее подходящая кандидатура для выполнения задач и функций ведомства.

В то же день в Следственном комитете РФ сообщили, что Старовойт найден мертвым в личном автомобиле в Одинцовском округе. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что основной версией рассматривается самоубийство.

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