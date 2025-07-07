Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

По его словам, уже 8 июля комитет по транспорту на совместном заседании с комитетом по контролю рассмотрят вопрос о кандидатуре нового министра. После этого кандидат должен встретиться с фракциями. А затем на пленарном заседании должно пройти голосование по его кандидатуре.