Самый крупный порт Европы готовится к потенциальному конфликту с Россией
Крупнейший европейский порт в Роттердаме в Нидерландах готовится к потенциальному конфликту с Россией, резервируя место для перевозящих военные грузы судов. Об этом пишет Financial Times (FT).
Гендиректор порта Роттердама Будевейн Симонс заявил, что координирует действия с соседним портом Антверпена в Бельгии начет действий в случае прибытия британских, американских и канадских транспортных средств и грузов.
По данным FT, меры Роттердама являются частью волны военных приготовлений по всему континенту. Издание отметило, что Евросоюз (ЕС) разрабатывает план перевооружения на сумму до 800 млрд евро в попытках достичь большей самодостаточности в обороне.
В мае минобороны Нидерландов объявило, что Роттердам должен будет предоставить место для обработки нескольких судов, транспортирующих по просьбе НАТО военные грузы.
30 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в НАТО начинает появляться понимание того, что любое столкновение с Россией приведет к третьей мировой войне и необходимо не допустить этого. 25 июня страны – члены НАТО взяли на себя обязательство выделять 5% ВВП на оборону к 2035 г.