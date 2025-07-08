Самый крупный порт Европы готовится к потенциальному конфликту с Россией

30 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в НАТО начинает появляться понимание того, что любое столкновение с Россией приведет к третьей мировой войне и необходимо не допустить этого. 25 июня страны – члены НАТО взяли на себя обязательство выделять 5% ВВП на оборону к 2035 г.